Мокрая жена DZIDZIO, SLAVIA, прогнулась, закрыв глаза, и заговорила о стрелах Купидона
Жена известного шоумена DZIDZIO, певица SLAVIA снялась в откровенной фотосессии, приуроченной выпуску нового трека «50 відтінків». Об этом певица рассказала в своем Instagram-канале, пишет Politeka.net.
На фото, выполненного с черно-белым фильтром SLAVIA с каплями воды на теле прогнулась, запрокинув голову назад. Девушка приоткрыла рот и закрыли глаза. Легкий макияж подчеркнул природную красоту певицы, от которой пришли в восторг фанаты.
Сам трек SLAVIA исполнила в зажигательном латинском стиле, как пишет сама певица, песня призвана разжигать огонь страсти в сердцах. "Эта песня помогает понять, а затем и воплотить, все самые сокровенные желания. Не стоит скрывать в себе то, что так сильно пытается вырваться наружу", - написала певица.
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SLAVIA считает, что наступает самый романтический период для влюбленных, и "каждый поцелованный Купидоном человек" должен открыться максимально своей половинке, даже если для этого потребуются "игрушки" для взрослых.
"Пісня просто супер. Ви молодчинка. 🔥🔥🔥❤️", "Гарна пісня😍", "Класна", "Вітаю!", - написали фанаты, не ожидавшие такой откровенности от певицы.
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