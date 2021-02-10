Жена украинского музыканта DZIDZIO, начинающая певица SLAVIA (Ярослава Хома) похвасталась яркими кадрами из спортзала

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в обтягивающих лосинах, коротком топе и розовых кроссовках. При этом волосы молодой звезды были распущены. Девушка присела на огромный мяч для занятий фитнесом. Она смотрела в зеркало, выровняв спинку.

«Премьера премьерой. А тренировка по расписанию. Спорт – это здоровье, молодость и красота», - подписала фото красотка.

Как известно, Ярославе около 37 лет. Она познакомилась с Михаилом (DZIDZIO), когда они вместе учились в музыкальном училище. Несмотря на то, что парочка знакома очень давно, их свадьба состоялась лишь в 2013 году. Детей у пары нет. Недавно Ярослава заявила о себе как о сольной исполнительнице. Девушка решила выйти из тени звездного мужа и заняться своей карьерой.

Ранее мы писали, что Ярослава Хома похвасталась яркими фото с отдыха. Девушка сверкнула роскошной фигуркой в желтом купальнике, похваставшись своими округлыми бедрами, пышной грудью и плоским животиком. Красотка лежала и нежилась на светлом песочке.

Напомним, что жена DZIDZIO показала, с чего начиналась карьера ее звездного мужа, эксклюзивные кадры: «Спасибо Виктору Павлику…».

А еще Politeka писала, что разгоряченная жена DZIDZIO пошалила в красном бикини на пляже, видео: "Дзидзьо - это уже в прошлом!".

Также Politeka сообщала, что жена DZIDZIO показала, как выглядел муж без знаменитой бороды в начале карьеры: «10 лет назад…».