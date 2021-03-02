Украинский исполнитель, звездный детектив шоу " Маска» Михаил Хома (DZIDZIO) рассказал, как его похитили

Как передает Politeka.net соответствующие кадры появились на Instagram-странице проекта.

Отметим, в очередном выпуске шоу артист появился "в домашнем". Перед камерами он вполне комфортно себя чувствовал в красном халате.

"В проморолике вас взяли в заложники, скаажит, долго допрашивали? Что хотели узнать?"- спрашивают у Дзидзьо.

При этом показали фрагмент видео, где связанный DZIDZIO сидит на стуле в пустой комнате.

Артист ответил довольно драматично.

"Били, ломали пальцы, совали иглу между ног. Но я так и не сказал. А знаете почему? Потому что я так и не знал. Я не знаю, кто там", - сказал он.

Как сообщалось ранее, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Славия, и которая является женой украинского артиста Дзидзьо, решила ярко встретить весну и устроила себе роскошную фотосессию в цветах.

Перед камерой красавица появилась в узком коротеньком платье нежного розового оттенка, которое подчеркнуло стройные ножки, изящную фигурку и упругое декольте.

Напомним, Мокрая жена DZIDZIO с роскошным декольте заставила вспомнить нашумевший фильм: "50 оттенков...".

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