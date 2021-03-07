Известная украинская телеведущая Леся Никитюк бурно отметила день рождения мамы

Популярная телеведущая Леся Никитюк отметила день рождения мамы Екатерины Петровны со всем звездным размахом. Так, артистка решила не скромничать, и сама рассказала в разделе Стори в Инстаграм, как готовилась к празднику.

Как видно, день рождения праздновали в ресторане. Причем для гостей выступили украинские артисты Дзиздьо и Лия Ли, а также выступал аккордеонист. Отец Леси Иван Никитюк танцевал с 30-летней Лией Ли, а мама Леси станцевала с самим Дзиздьо.

Певец отличился после выступления – подарил маме Никитюк цветы, оригинально пошутив. Кадрами с праздника поделилась и певица Лия Ли, на которых позировала вместе с певцом и телеведущей.

«Я и Сара - клевая пара 😅🤩» - написала Лия под новым фото.

Поклонники сразу ответили:

«Какие красивые; Мои бубочки))); Я угадал 👏🔥; супер 🔥; Файнючие какие 😍😍; очень кльовые😍; я прям влюблен в них, какие девочки; Классно было наблюдать за вами😂🔥😍; В Дзидзьо от счастья слезы, красавицы рядом😍; Вау 😅оце звезда 🤩 понимаю 🔥; Юлька, бандитка моя любимая ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️, Лесь ну ты же собой💞».

Так, на странице Леси появилась подборка сторис, в которых она поздравляла "маму Кэт" с Днем рождения.

Сама же телеведущая решила показать поклонникам "бытовые сторис", в которых она снимала, как они с мамой выбирают блюда для праздничного банкета. Также позже Леся анонсировала "звездного гостя" на банкете, но пока что неизвестно, о ком идет речь.

Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "не надо смотреть эти…".

Как сообщала Politeka эпатажная Никитюк после тяжелого утра поразила соблазнительным домашним нарядом: "Все, как новая копеечка".

Также Politeka писала, что Никитюк кардинально сменила имидж, поразив пышной шевелюрой: «подумал, Полякова…».