Телеведущая Леся Никитюк в очередной раз через соцсети обратилась к будущей свекрови

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк за последние годы стала звездой Нового канала, а также покорила Instagram, собрав почти 4 миллиона подписчиков. Талант Леси в ее отменном чувстве юмора, врожденной харизме и провинциальной простоте, за что ее полюбили миллионы телезрителей. Недавно в своем микроблоге звезда продолжила обращаться к своей будущей свекрови.

В этот раз Никитюк выложила в сторис несколько забавных видео, в которых общается с мамой своего будущего мужа. Причем в одном из роликов она засветила в кадре мужчину по имени Игорь, который играл роль водителя маршрутки в авторском шок Леси "Ле маршрутка". Видно, что своего друга телезвезда кормит "итальянскими пельменями", а сама предпочла салат с вином.

"Уважаемая будущая свекровь, если вы думаете, что я поела и не помою после себя посуду, то вы… правильно думаете", - дерзко говорит Леся в ролике и тут же выпивает бокал вина. "И последнее. Уважаемая будущая свекровь, не надо смотреть эти сторис под псевдонимом "Мебель Кривой Рог". Я вас вижу, мама", - игриво добавила Никитюк в конце.

Отметим, что это далеко не первые обращения телеведущей к будущей свекрови. Недавно Леся показывала салат, который готовила пять часов, и уверяла будущую свекровь, что это не долго. По словам Никитюк, мама ее будущего мужа может не волноваться – ее сын обязательно дождется салат, потому что в холодильнике телезвезды всегда найдется 150 грамм водочки для него.

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