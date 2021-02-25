Популярная телеведущая Леся Никитюк повеселила фанатов забавным видеообращением к будущей свекрови

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая и любимица публики Леся Никитюк уже давно покорила не только Новый канал, но и украинский сегмент Instagram. Задорной красотке удалось собрать в своем микроблоге более 3,5 миллионов подписчиков, которых она теперь часто радует яркими фото и веселыми шутками.

Так, недавно Леся опубликовала в своих сторис забавные видео, на которых обращается к своей будущей свекрови. В первом ролике телезвезда демонстрирует аппетитный салат, в котором много зелени красная рыба, перепелиные яйца и помидоры. По словам Никитюк, этот кулинарный шедевр она готовила около пяти часов. "Посвящается будущей свекрови. Уважаемая будущая свекровь, ваш сын будет целовать вам руки за то, что вы отпустили его жениться на такой, как я. Потому что такие салаты я буду готовить ему каждый день. Каких-то пять часов…", - говорит Леся в своем видео.

Во втором ролике она уже показала себя, но продолжила обращаться к будущей свекрови, как будто действительно вот-вот собралась замуж. Перед камерой Никитюк появилась в кокетливой белой кофточке с кружевной оборкой, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж. "Если вы, уважаемая будущая свекровь, скажете, что невестка очень долго готовит салат, то я вам хочу сказать, что ваш сын все равно его дождется. Потому что у меня в холодильнике всегда найдется 150 грамм водочки", - подытожила Леся.

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