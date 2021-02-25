Телеведущая Леся Никитюк обескуражила новой выходкой

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала серию свежих "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.

Так, Никитюк позировала в своей прихожей, раскорячившись прямо на полу. На ней был изумрудный костюм, состоящий из пиджака и дерзких шортиков, едва прикрывавших ее "пятую точку". Неугомонная Леся распласталась, вытянув вперед "бесконечные" ножки в черных колготках и кожаных сапожках.

"Вечер в хату...", - так подписала кадр звезда.

В столь вызывающем виде телеведущая собралась на "гулянку" со своей подружкой. Никитюк сначала решила заинтриговать публику и не раскрывать ее имя, а только показала ее руку с татуировками, предложив угадать.

"Чьи эти тату? Виктории Бекхэм, Элины Свитолиной или Роналдиньо?", - спросила Леся.

На следующих кадрах она раскрыла интригу.

"Друзья, ну, конечно, как вы не угадали? Это Виктория Бекхэм!, - заявила красотка. - Шучу! Это Элина Свитолина, моя курочка, моя рыбочка... приехала. Сейчас мы идем брать ракетки и будем до утра играть в теннис".

Девушки обнимались и улыбались на камеру. Судя по музыке и шуму на заднем фоне, они весело проводили время в одном из развлекательных заведений.

Ранее мы рассказывали, Леся изумила видом в костюме из латекса, состоящем из пикантного корсета и штанов на резинке. Девушка предложила пользователям угадать, в каком шоу она появилась в этом образе. Публика удивила реакцией, записав Лесю в следующие "Холостячки".

"На отборе мужичков на будущую "Холостячку" 🤣🙏", - прокомментировал один из поклонников.

Напомним, что бесцеремонная Никитюк в халате показала свой "агрегат" для похудения: "Буду драить ягодицы...".

Также Politeka писала, что распаренная и раздетая Никитюк измазалась в водорослях, показав главное достоинство: "Сейчас поддадим жарку!".