Телеведущая Леся Никитюк на собственном примере показала, как добиться стройности

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых поделилась секретом идеальных форм.

Леся предстала в белом халате, со слегка взъерошенной прической и минимумом косметики. Девушка объявила о том, что идет "бороться с целлюлитом".

"Иду сейчас в баню, на растирание льдом... Я максимально хочу держать свое тело в тонусе, поэтому раз в неделю, вы видели, я хожу и в японские чаны, а сейчас буду в хамаме. И буду растирать полностью свое тело льдом, а затем этой щеткой буду драить свои ягодицы, чтобы в них не было ни грамма целлюлита", - заявила Леся, показав "агрегат".

Стоит отметить, массаж натуральной щеткой по сухому телу - давно известный метод для избавленийя от «апельсиновой корки». Этот массаж улучшает микроциркуляцию крови, обеспечивает ее приток к проблемным местам и облегчает расщепление клеток, из которых в основном состоит жировая ткань, оказывая дренажный эффект.

Вот так Леся и рассекретила, почему выглядит круглый год подтянутой и бодрой.

Ранее мы рассказывали, Никитюк, гостившая недавно в своем родном Хмельницком, по возвращении в Киев неожиданно выдала порцию "фе" о жизни в столице.

"Вот жила я в Хмельницком полторы недели и горя не знала. И ела по пять раз в день. А тут в Киеве, в этих пробках... Первый раз салатик вон ем", - пожаловалась Леся на загруженность, что даже покушать некогда.

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