Леся Никитюк показала своего друга Константина, заговорив о "последнем шансе"

Леся Никитюк известная телеведущая, обожает веселить фанатов своими дерзкими выходками. Часто в сторис Instagram Леся показывает видео, в которых рассказывает о своих приключениях, этот раз не стал исключением, Леся познакомила поклонников со своим другом, пишет Politeka.net.

На видео Леся познакомила поклонников со своим другом Константином. Леся рассказала, что встретила своего друга, и ввиду того, что она не замужем, и он не женат они решили открыть совместный бизнес. Леся рассказала, что это будет ресторан "Последний шанс". Стоит сказать, что ребята были довольны и радовались своей выдумке.

"Ресторан "Последний шанс" - сводим одинокие сердца!", - тут же придумали слоган юмористы.

Однако, как говорится в каждой шутке есть доля правды. Видимо, звезда Леся стала задумываться о том, чтобы создать семью. Не так давно девушка засветила колечко на безымянном пальце. Она рассказала, что разработала план Б в случае, если ТВ в Украине осталось максимум 5 лет.

Леся показала массивное обручальное кольцо на руке. А также девушка хвасталась тем, как выглядит детская комната в ее квартире, где пока что поселился ее пушистый любимец Рафик.

Напомним, что кокетка Леся Никитюк в ультра-короткой юбке удивила округлившейся фигурой: "Кажется, ты...".

Ранее Politeka сообщала, что холостячка Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце, в сети ахнули: «Все! Обручили!».

Также Politeka рассказывала, как одинокая Никитюк показала детскую комнату в своем доме и неожиданно призналась: "Делала для...".