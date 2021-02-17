Телеведущая Леся Никитюк, нарядилась в стильный костюмчик и похвасталась идеальными формами.

Как сообщает Politeka.net, телезвезда Леся Никитюк в соцсети Instagram опубликовала серию фотографий, на которых позирует в соблазнительном образе. Похоже, звездная красотка побывала в Модном доме дизайнера Кристины Липинской, которая одевает много звезд. Чтобы похвастаться обновками, Леся устроила целую фотосессию в стильном наряде.

Как видно, перед камерой Никитюк появилась в изящном черном костюме, который состоит из коротенькой юбочки и укороченного пиджака с одной пуговицей, под которым ничего нет. Этот наряд подчеркнул аппетитные формы и стройные ножки звезды, еще и оголил ее упругое декольте, а свой образ красотка дополнила оригинальными украшениями. Волосы Леси распущены – на одном из снимков она схватилась за них руками, а на ее лице аккуратный макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографиям телеведущая написала: "Вас залепило? Поставьте в комментах". Конечно же поклонники не оставили без внимания такую публикацию Никитюк, ее заваливают комплиментами и восторженными комментариями. Правда, некоторые отметили, что она немного поправилась. "Кажется, ты чуток набрала в талии", "Леся! Ты такая искренняя и настоящая!", "Нас отморозило", "Прелесть!", "Красотка", "Класс", "Наряд сногсшибательный", "Леся, ты самая красивая", "Выглядишь просто чудесно", "Ты красивая, мне б такую жену", "Юбку ниже, а то пупок не видно", - пишут фанаты в комментариях к фото Никитюк.

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