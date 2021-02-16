Телеведущая Леся Никитюк раскрылась перед публикой с новой стороны

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых решила "посекретничать" с подписчиками.

Так, Леся с минимум косметики, собранными назад волосами и в теплой рубашке в клетку с расстегнутыми верхними пуговками поделилась личными воспоминаниями. Оказывается, телеведущая обладает неожиданным талантом, о котором "забыла" на несколько лет, но вот настал момент, когда ей захотилось его "воскресить".

"Меня накрыла сегодня ностальгия, и я вспомнила, как когда-то хотела стать мастером по маникюру (ну, я не скажу вам, что я хотела делать на шиномонтажке, верно?) Сегодня я взяла свою косметичку и пошла купила себе кучу лаков и сделала себе маникюр впервые за три года!", - поделилась Никитюк.

По ее словам, именно три года она ходит в салоны на маникюр, а до этого делала его себе сама. Девушка показала результаты своих стараний крупным планом.

"Уважаемые владельцы салонов, ждите Лесю Ивановну на работу. Это будет очень дорого, но это будет звездный маникюр", - говорит на кадрах гордая собой ведущая.

До этого мы рассказывали, как Никитюк ошеломила пикантным фото в День святого Валентина, выставив напоказ свое аппетитное декольте. Девушка позировала в красном платье, нарисовав у себя на теле маленькое сердечко, которое сразу же бросается в глаза.

"Lady Ле in red💋 В школе мне валентинки от анонимов приходили ... думаю это был физрук и трудовик😁", - пошутила в подписи Леся.

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