Телеведущая Леся Никитюк дала окончательный ответ относительно своего участия в шоу «Холостячка»

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда ответила на вопросы фолловеров в Инстаграм. Про участие в шоу телеведущую спросили сразу несколько человек.

Ранее в Сети Лесю Никитюк массово просили стать новой героиней шоу "Холостячка". Она даже уже комментировала эту тему. Однако тогда сказала, что пока не знает, будет ли участвовать. Теперь же Леся, видимо, решила расставить все точки.

«Не, я не буду участвовать в шоу «Холостячка», потому что, мне кажется «Белоснежку и семь гномов» уже все читали и все видели. Ребятки, нет, я не пойду в «Холостячку», - ответила Никитюк.

Но вопросы про проект продолжали сыпаться, что похоже, уже порядком надоело телеведущей и вывело ее из себя.

«Нееееет!» - кричит она на одном из сторисов, к которому добавила «адский» фильтр.

Напомним, ранее у себя в Инстаграм Ольга Полякова заявила, что видит следующей холостячкой именно Лесю. Она записала сторис, в котором предложила подруге поучаствовать в шоу.

Идею Ольги подхватил бывший партнер Леси по танцам, молодой хореограф Макс Ежов. Он даже заявил, что готов бороться за сердце Леси на проекте.

Поддержали флешмоб также Владимир и Кристина Остапчуки.

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