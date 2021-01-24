Украинская телеведущая Леся Никитюк, улетевшая в отпуск на Мальдивы, восхитила новым кадром

Несмотря на то, что новогодние праздники уже давно прошли, звезды не перестают показывать, как желают продлить наслаждение и отдохнуть на курортах. Не стала исключением и Леся Никитюк, которая отправилась на Мальдивы. Недавно знаменитость опубликовала несколько кадров на которых похвасталась райским уголком.

На песчаном побережье Леся прогулялась в модном бикини темно-бордового оттенка с блестками. Маленький топ на бретелях подчеркнул бюст звезды, а аккуратная цепочка идеального его дополнила.

Мокрые волосы Леся оставила распущенны, но к светлым локонам также прикрепила красный цветок. Также можно заметить аккуратный макияж Никитюк, которая покрасовалась с черными стрелками и золотистыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.

Поклонники сразу же отреагировали на пост:

«Богиня🙏; Милашка❤; Красотка наша❤️😍; Красотка, хорошего отдыха ❤️; Красотуля ❤; Надеюсь Вы, следующая холостячка❤️😍; Вот это красотка🎯 Не хватает принца для игр); Такая высокая что аж до пальм достает 😅🔥; Хорошо отдыхать ....море....; Красота во всей красе😍😍😍; Красотка на милион❤; Очень красивая❤️; Божественная 💫».

Недавно Леся в интервью признала себя одиноким человеком. Даже став знаменитой, Лесе трудно сближаться с людьми, которые ее по непонятным причинам сторонятся.

"Да... Я принимаю одиночество. Есть такие люди - и все с ними общаются, и все с ними дружат, много людей, много компаний. Почему-то меня воспринимают с крайней осторожностью, только потом, через какое-то время, все в шоке: "Боже, так ты такая прикольная простая барышня", - отметила ведущая.

По словам Леси, она не очень переживает из-за своего одиночества, ведь редко остается по-настоящему одна благодаря своей насыщенной работе. Кроме того, компанию составляет четвероногий друг Рафик.

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