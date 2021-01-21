Телеведущая Леся Никитюк восхитила яркими карами из путешествий

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала фото на своей странице в Инстаграм.

Пока другие звезды отдыхают на Мальдивах, Бали или ОАЭ, Никитюк находится в Украине. Однако телеведущая уже успела посетить множество мест на планете, в частности во время работы в проекте «Орел и Решка».

Так, Никитюк решила вспомнить свои былые приключения и показала фото.

Леся показала себя на пляже в полосатом купальнике и с маской на голове, которая скрывает все лицо.

Также телеведущая показала свои приключения в Нью Йорке, Намибии, в джунглях, и не только.

Отметив, от таких фото у пользователей Сети возникла ностальгия за временем, когда Никитюк была ведущей «Орла и Решки», ее просят вернуться в проект.

«Вот это фотки! Классные и жизнерадостные», «Какая красота😍 хочу потрогать слона», «Мммм, какая попа», "Попец огонь!", «Леся вернись в Решку», «Боже, какая вы Леся были красивая. Сейчас слишком худая», «Леся ушла из Орла и Решки. И все стало не так. Согласна. Перестали смотреть. Не смотрится что-то», «Хочу чтобы вы вернулись в Орел и Решку», «Леся, вы такая искренняя и настоящая 😘 вы самая лучшая ведущая проекта», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее в Сети Лесю Никитюк массово просили стать новой героиней шоу "Холостячка". Телеведущая даже прокомментировала эту тему. Однако она сказала, что пока не знает, будет ли участвовать.

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