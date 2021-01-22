Артистки умеют показать страсть на сцене, однако во время танца звезды смогли раскрыться по-настоящему

Многие звезды стараются на сцене не просто устроить чувственное исполнение композиции, но еще и желают удивить. Поэтому все больше певиц берет уроки хореографии, чтобы в будущем горячие танцы на сцене превзошли все ожидания. Представляем вашему вниманию топ-подборку жарких танцев знаменитостей, которые поразили сеть.

Тина Кароль вместо участия в роли телеведущей на «Танцах» сделала исключение и станцевала с Юлией Саниной и ее партнером, поразив чувственностью.

«Танец нем языком человеческим, но красноречив языком тела. Он рассказал вчера историю о страсти, ревности, любви и феминизме. Пусть наша страсть к жизни, как и к танцу, приведёт к победе во всем!», - написала Тина под личными фото.

Леся Никитюк во время участия в танцевальном шоу многому научилась, поэтому теперь во многих мероприятиях длинноногая блондинка показывает всевозможные движения, изученные на проекте.

В отпуске на Мальдивах Каменских устроила переполох пикантными танцами в шортах-юбке и салатовом бикини. Похудевшая певица потрясла ягодицами и озадачила откровенностью.

Надя Дорофеева ранее уже участвовала в танцевальном проекте, в новом сезоне девушка появлялась в качестве приглашенной звезды. Вместе с супругом даже промо-ролик в инстаграм собрал несколько сотен хвалебных отзывов.

51-летняя Дженнифер Лопес в полупрозрачном костюме поразила сеть своим танцем на церемонии вручения известной песенной награды. Причем не обошлось без критики -фанаты заметили, что Лопес скопировала более ранний образ певицы Бейонсе.

Светлана Лобода имеет великолепную растяжку и любит посмеяться над хейтерами, которые удивляются ее ярким танцам на сцене. В одном из своих клипов Светлана станцевала необычную связку, однако при этом порадовала идеальной фигурой.

Ксения Мишина перед победой на танцевальном шоу показала многие известные танцы, однако последний запомнился фанатам больше всего благодаря своей чувственности и желании Ксении превзойти саму себя, выкладываясь на полную.

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