Украинская телеведущая Леся Никитюк очаровала нежными кадрами
Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонникоа жаркими кадрами - телеведущая делилась в Instagram откровенными фото, хвастаясь стройной фигурой и будоража воображение.
Карантин звезда проводит вместе со своей любимой собакой Рафиком. А несколько часов назад она показала, с кем засыпает в постели.
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"Ее лайкают сотни тысяч, она, возможно, будущая "Холостячка", но именно сейчас она откроет свою тайну: с кем же она спит", - отмечает Леся и переводит объектив камеры в сторону, чтобы показать кто же лежит рядом с ней. Ее соседом по кровати оказался Рафик - любимая собака Леди Ле.
На других кадрах она позирует вместе с Рафиком, примеряв картонные коробки. Стоит отметить, что питомец также нередко попадает в ленту Леси - более того, у него даже есть свой собственный аккаунт!
Также ранее сообщалось, что Леся Никитюк вспомнила, как попала в серьезную аварию в городе Квинстаун Новой Зеландии вместе со группой программы "Орел и Решка".
Тогда на навстречу им выехала машина, водитель пытался уйти от столкновения и машину со съемочной командой перевернуло на бок.
"Друзья, первый раз в жизни мы попали в аварию всей группой. Машина сейчас лежит на боку. Вот, вы можете посмотреть. Все живы, все нормально. У меня, по ходу, сломан нос, я его не чувствую", – говорила телеведущая на видео.
Напомним, пафосная Леся Никитюк собралась поработать лопатой, но выбрала не тот наряд.
Как сообщала Politeka, неугомонная Никитюк "подалась" в эстраду, впервые показав свой коллектив.
Также Politeka писала, что Никитюк в халате и с черными кругами под глазами напугала видом в элитном отеле.