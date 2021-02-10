Известная телеведущая Леся Никитюк показала, в каком виде нужно чистить снег

Очаровательная Леся Никитюк знает, чем зацепить поклонников, и в своем Instagram все чаще предстает в манящих образах, подчеркивающих ее фигурку. В этот раз телеведущая похвасталась плоским животиком перед тем, как идти расчищать снег, пишет Politeka.net.

Леся Никитюк обновила свою страничку новым снимком, сделанным в городе Хмельницкий, откуда знаменитость родом. Звезда позировала в комнате стоя у окна, откуда на нее лился яркий солнечный свет, подсвечивая весь ее силуэт и создавая блики на ее светлых волосах.

Леся Никитюк слегка прогнувшись в спинке, позировала на камеру в стильном трикотажном костюме бежевого цвета, состоящем из укороченной кофточки и юбки, обтянувшей аппетитные бедра красотки. Леся положила руку на свой плоский животик, который был виден благодаря длинне кофты, а свои белокурые волосы звезда уложила на одну сторону, придав им объем. Наряд звезды подчеркнул не только ее тонкую талию, но и упругую грудь.

В своей публикации Леся Никитюк шутя спросила у поклонников, где в Хмельницком можно купить хорошую лопату. Такой вопрос был связан с тем, что звезда собиралась чистить снег на улице, хотя оделась она для этого не совсем подходяще.

"На этой пафосной Хмельницкой ноте я иду отгребать снег. Уважаемые, а где купить хорошую лопату? Эпицентр? Сильпо? Хелен Марлен?",- написала Леся на своей странице.

Конечно же поклонники не смогли не отреагировать на публикацию своей любимой Никитюк и в комментариях написали много комплиментов и посоветовали, где приобрести инструмент.

"Леся, ты лучшая!", "Такая красивая", "Лучше дождаться, пока он сам растает", "Лесюня, ты прекрасная", "Помощь нужна?", "Ты красотка", "Краля Леся, да ты хорошенькая", "Симпатичный пупочек", "Солнечная девочка", "Настоящая женщина, всегда берет то, что хочет",- написали фолловеры.

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