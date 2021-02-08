Знаменитостей нечасто увидишь без фотошопа или макияжа

Иногда правдивые кадры могут обескуражить или приятно удивить, передает Politeka.net. Давайте посмотрим на звезд, которые случайно показали, как выглядят на самом деле.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет страницу в Инстаграм. Длинноногая красотка впечатляет формами и внешностью в целом. Каждый пост звезды собирает сотни тысяч лайков. А однажды телеведущая случайно показала, как выглядит без фотошопа.

Известная украинская актриса Ольга Сумская летом прошлого года отметила 54-летие. Звезда нередко публикует фото и видео, на которых позирует без макияжа. Выглядит она просто шикарно. Сразу видно, что Ольга уделяет много времени уходу за кожей.

Певица Оля Полякова привлекает внимание своей яркой внешностью. Звезда делает разные яркие макияжи, а также выбирает эпатажные наряды. Всегда интересно, как суперблондинка выглядит на самом деле:

Вера Брежнева в 39 лет поражает поклонников свежим и ухоженным видом. Пользователи сети осыпают певицу комплиментами. Известно, что артистка также занимается выпуском собственной линии косметики, которую рекламирует на себе. Но одно видео, которое попало в сеть, удивило поклонников, ведь Вера показала себя настоящую.

Наташе Королевой 47 лет она ухаживает за собой, а кроме этого, прячет все недостатки под слоем макияжа и использует фотошоп.

На интервью Ксении Собчак артистку показали без прикрас. Стоп-кадры тут же разлетелись по сети.

Напомним, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".

Как сообщала Politeka, игривая Сумская охмурила красавчика с бакенбардами: "Зажигательная женщина".

Также Politeka писала, что встревоженная Сумская поразила заявлением, появились кадры: «У нас большая беда…».