Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась своим эффектным другом

Харизматичная Леся Никитюк старается не афишировать свою личную жизнь и скрывает любые подробности об этом, но в этот раз знаменитая телеведущая в своем Instagram похвасталась целой подборкой самых запоминающихся моментов со своим спутником, пишет Politeka.net.

Все знают, что водитель "LE Маршрутки" Богдан Богданович успешно помогает своей коллеге привлекать внимание публики нестандартными формами и совсем не "звездным" видом, а в тандеме с юмором Никитюк поклонники могут увидеть самые сочные кадры с ее водителем.

На своей страничке Леся Никитюк похвасталась подборкой снимков и забавных видео с Богдановичем, где она позирует на фоне закатного неба и внушительной талии водителя в одном купальнике и танцует вместе с ним зажигательный танец. Кроме того, в подборке представлена легендарная фотосессия Никитюк с Богдановичем в "леопардовых" костюмах, а "вишенкой на торте" стал снимок коллеги в горной местности, где над его головой будто бы нимб, светится солнце на закате.

На самом деле Богданович - это ведущий Игорь Новинчук, который прекрасно перевоплощается в знаменитого водителя "LE Маршрутки" и придерживается его простого образа.

Таким образом Леся Никитюк решила поздравить его с днем рождения, назвав его добрым и эффектным мужчиной и даже по-дружески признаться ему в любви.

"Друзяшки, сегодня в Богдановича @bohdan_bohdanovych_ День Рождения!!! Листайте фотки и за лайкайте этого доброго и эффектного мужчину. P.S. С днём рождения!!! Люблю. Чисть картошку, я выезжаю",- написала Леся Никитюк.

Богдан Богданович хоть и ярко контрастирует со стройной и красивой телеведущей, но привносит в ее фотосессии неповторимый шарм. Мужчина придерживается особого стиля, носит носки под босоножки и простые футболки с яркими аляповатыми принтами. А неизменной его "изюминкой" является белая кепочка, без которой он редко появляется в кадре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Поэтому фанаты Леся Никитюк бурно отреагировали на поздравление Богдановича и присоединились к словам телеведущей в своих комментариях.

"Тот самый друг, который украсит фото", "Обожаю", "Мужик красавчик", "Класс! Леся-вы прекрасны! Ваш юмор-бриллиант!", "Но он прикольный", "Вы афигительны!!!", "Виват Богданычу!", "Боже, какие модели", "Поздравляем этого шикарного мужчинчика", "Последнее фото-супер. На остальных тонкая женщина портит все", "Вы отличная пара, дополняет друг друга",- пишут фолловеры в соцсети.

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