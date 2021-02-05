Известная певица, победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос и телеведущая Леся Никитюк
Фотографией с девушками на своей странице в соцсети Instagram поделился креативный продюсер проектов на канале "1+1" Владимир Завадюк.
«С победительницей «Танці з зірками», и с реальной победительницей», - подписал он снимок.
Компания весело улыбалась, сидя рядом на диванчике.
В Сети бурно отреагировали на этот пост. При этом пока одни любовались звездами, другие стали возмущаться и поспешили заметить, что считают победительницей шоу "Танці з зірками" Юлию Санину.
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«Юля победительница», «А ничего, что победитель Юлия Санина!», «@the_hardkiss только она победительница!❤️🔥 других не знаю», «Наша победительница Леся Никитюк. Народна любимица», - пишут в комментариях.
Напомним, Санта Димопулос, которая в ночь на 30 ноября победила в финале шоу "Танці з зірками-2020", отказалась от кубка и передала его своей сопернице, вокалистке The Hardkiss Юлии Саниной.
Димопулос заявила, что считает Санину достойной победительницей проекта, так как солистка The Hardkiss пришла на шоу без какого-либо танцевального опыта. В отличие от Саниной, Димопулос занималась танцами в подростковом возрасте.
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