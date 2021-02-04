Телеведущая Леся Никитюк оторвалась по полной на вечеринке у Оли Поляковой

Как передает Politeka.net, "королева ночи" Полякова поделилась свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых запечатлены самые яркие моменты с вечеринки по случаю ее дня рождения.

Одной из приглашенных была 33-летняя Никитюк, отрывавшаяся весь вечер.

Под конец праздника только самые стойкие были еще в состоянии плясать - разгоряченная именниница и неугомонная Леся в их числе. Девушки запрыгнули на руки к танцору Максу Ежову (партнеру Никитюк в 5-м сезоне "Танців з зірками"). Тот покружился, удерживая на своих руках сразу двух длинноногих барышень - под аплодисменты и возгласы из зала. Под конец, отпустив девушек на землю, Ежов, бедный, аж упал на колени и помахал рукой перед лицом - было действительно жарко, что чувствуется даже через экран.

"Выжившие)))", - подписала эти незабываемые кадры Полякова.

Отметим, Никитюк появилась на дне рождения певицы в экстравагантном наряде: белых штанах и черном топе с латексными вставками и цепями.

"Боже, ребята, куда я попала? К Поляковой!", - сообщила радостная Леся в своих "сториз".

Мы рассказывали, что телеведущая засняла пикантный момент. Когда Полякова танцевала в красном мини-платье, Никитюк присела с камерой на корточки, заглянув под подол артистки. Та, в свою очередь, отнюдь не стеснялась камеры и с удовольствием вертела пятой точкой.

Напомним, обольстительная Полякова приоткрыла халатик, взбудоражив признанием: "Я всегда получаю удовольствие от..."

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