Телеведущая Леся Никитюк оторвалась по полной на вечеринке у Оли Поляковой
Как передает Politeka.net, "королева ночи" Полякова поделилась свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых запечатлены самые яркие моменты с вечеринки по случаю ее дня рождения.
Одной из приглашенных была 33-летняя Никитюк, отрывавшаяся весь вечер.
Под конец праздника только самые стойкие были еще в состоянии плясать - разгоряченная именниница и неугомонная Леся в их числе. Девушки запрыгнули на руки к танцору Максу Ежову (партнеру Никитюк в 5-м сезоне "Танців з зірками"). Тот покружился, удерживая на своих руках сразу двух длинноногих барышень - под аплодисменты и возгласы из зала. Под конец, отпустив девушек на землю, Ежов, бедный, аж упал на колени и помахал рукой перед лицом - было действительно жарко, что чувствуется даже через экран.
"Выжившие)))", - подписала эти незабываемые кадры Полякова.
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Отметим, Никитюк появилась на дне рождения певицы в экстравагантном наряде: белых штанах и черном топе с латексными вставками и цепями.
"Боже, ребята, куда я попала? К Поляковой!", - сообщила радостная Леся в своих "сториз".
Мы рассказывали, что телеведущая засняла пикантный момент. Когда Полякова танцевала в красном мини-платье, Никитюк присела с камерой на корточки, заглянув под подол артистки. Та, в свою очередь, отнюдь не стеснялась камеры и с удовольствием вертела пятой точкой.
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