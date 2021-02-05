Известная певица, победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос взволновала своими формами во время отдыха в тропиках

Как сообщает Politeka.net, звезда регулярно делится кадрами из отпуска на Мальдивах, на этот раз она опубликовала фото, сделанное на фоне джунглей. Красотка надела ярко-красный купальник с пикантным вырезом на бюстгальтере, а волосы собрала в хвост на затылке.

Изрядно загоревшая Санта Димопулос прошлась по песку на пляже и покрасовалась утонченной фигурой перед густой тропической растительностью. Ее побронзовевшая кожа и мокрые волосы заблестели в ярком солнечном свете, а сама певица чуть приоткрыла пухлые губки с сосредоточенным выражением лица.

"С недавнего времени, я испытываю любовь к красному. Психологи говорят, этот цвет предпочитают властные, активные, уверенные в себе люди с сильной энергетикой, смелостью и жаждой жизни. Полностью соглашусь 😁

А какой ваш любимый цвет?", - поинтересовалась Санта Димопулос в описании.

Поклонники звезды не заставили долго себя ждать и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Ты в красном особенно прекрасна!!!"; "Какая прекрасная 😍😍😍😍😍"; "Красный - то любовь"; "Роскошная"; "Фигура моей мечты 😍😍😍"; "Какая шикарная фигура"; "Амазонка-воительница... Красавица..."; "Вам очень идёт этот цвет ..помню ваш сумашедше красивый красный сарафан - я тогда прям влюбилась в этот цвет и целое лето бредила подобным )))".

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