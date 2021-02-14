Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила нарядом в честь праздника

Красотка взбудоражила поклонников внешним видом, пишет Politeka.net. Никитюк надела наряд с глубоким декольте, сделав интересный акцент, что не ускользнуло от глаз.

Телеведущая позировала, показав себя крупным планом. Из глубокого декольте выглядывал бюст красотки, на котором можно было заметить красное сердечко.

На шее звезды блестела крупная цепочка. Леся завораживающе смотрела в камеру, зачесывая за ушки волосы.

"Lady Ле in red💋 В школе мне валентинки от анонимов приходили ... думаю это был физрук и трудовик😁

А вам подписывали?", - написала блондинка.

За 10 минут пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"С праздником любовь моя ❤️❤️❤️", "Дааааа😘❤️", "Лиса🔥", "Смотреть в глаза,в глаза.....", "Когда я училась в школе, был разгар пионерии. Мы и не знали о таком празднике. Было только 8 Марта", "Леся 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Не очень красный цвет вам не к лицу (сори за откровенность)", "Почему фото одно? Хочу еще ... И с праздником)))", "они до сих пор там работают)", "🔥 красавица !!!", "Ого, какая валентинка 😅", "Леся ты самая красивая ❤️❤️😍 "," Леди ин ред ❤️ круто 👏 думаю никто никому не подписывал 😢😍 "," Что это за тигрица 🔥🔥🔥 ","Леся, как раз смотрела выпуск Орел и Решка, где вы с Региной в Калифорнии)) Насмеялась очень.... вы крутая!!", - написали пользователи сети.

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