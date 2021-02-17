Леся Никитюк похвасталась интерьером детской комнаты
Известная телеведущая Леся Никитюк обожает радовать свою армию почитателей, поэтому девушка часто размещает посты и сторисы в Instgaram, об этом, передает Politeka.net.
В этот раз Леся решила показать детскую. Комнату, которую раньше планировала для ребенка, но теперь в ней живет «настоящий хозяин» пес Леси, Рафик.
Тут у песика игрушки, коврик и много всяких «плюшек». Леся решила похвастаться интерьером комнаты и записала видео в сторис.
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"Посмотрите, хозяин детской комнаты! Истинный", - заявила Леся направив камеру в уютную угловую комнатку, настоящий детский уголок, который может стать чудесной детской комнатой.
"Эту комнату я делала для детей, а не для тебя, Рафик", - заявила Леся своему четвероногому другу.
После чего Леся показала платьице, которое мило лежало на подоконнике.
И поругала Рафика, что он носом испачкал стекло окна.
Известно, что Лесю Никитюк "сватают" в героини нового сезона "Холостячка". Однако, у себя в Instagram Леся показала свой свежий маникюр с разноцветными ногтями. Телеведущая сняла свою руку, на которой красовалось три массивных кольца. Одно из них было надето на безымянный палец.
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