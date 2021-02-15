Известная украинская телеведущая Леся Никитюк снялась в дерзкой фотосессии в одном белье

Леся Никитюк является одной из самых популярных украинских ведущих, причем звезда не зацикливается только на этом и часто принимает участие в различных шоу, организовала свой небольшой магазин одежды и активно делится весьма интригующими кадрами в Инстаграм.

Фото высокой и длинноногой блондинки часто будоражат фанатов, поэтому кадр с Лесей в черном белье сразу же стал популярным и уже не раз появлялся в сети. Для фотосессии Никитюк надела топ с пышными рукавами, позируя на фоне окна. В целом звезда продемонстрировав поклонникам, как можно сделать идеальное фото в белье.

Отметим так, авторами модной съемки Никитюк стал тандем фотографов – Vicoolya & Saida. Для появления перед камерой звезда надела нижнее белье от Anabel Arto и Victoria's Secret. Идеальная фигура Леси в таком образе выглядела идеально.

Ранее Леся збудоражила поклонников внешним видом. Никитюк надела наряд с глубоким декольте, сделав интересный акцент, что не ускользнуло от глаз.

Телеведущая позировала, показав себя крупным планом. Из глубокого декольте выглядывал бюст красотки, на котором можно было заметить красное сердечко.

"С праздником любовь моя ❤️", "Дааааа😘❤️", "Ну и лиса🔥", ""Почему фото одно? Хочу еще ... И с праздником)))", "они до сих пор там работают)"," Леди ин ред ❤️ круто 👏 думаю никто никому не подписывал 😢😍 "," Что это за тигрица ","Леся, как раз смотрела выпуск Орел и Решка, где вы с Региной в Калифорнии)) Насмеялась очень.... вы крутая!!", - написали пользователи сети.

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