Известная украинская телеведущая Леся Никитюк засветила колечко на безымянном пальце

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Леся показала свой свежий маникюр с разноцветными ногтями. Телеведущая сняла свою руку, на которой красовалось три массивных кольца. Одно из них было надето на безымянный палец.

«В жизни всегда нужно иметь план Б. Если ТВ в Украине осталось максимум 5 лет, то Мастер по маникюру Леся Ивановна ждет вас. Сразу говорю маникюр будет очень дорогой))) Как вам? У вас есть план Б?», - написала звезда.

В комментариях стали обсуждать маникюр красотки, ее необычный талант, а также массивное колечко на безымянном пальце. Некоторые поклонники подумали, что Леся успела тайно обручиться.

«А колечко неспроста на пальце?», «Талантливый человек - талантлив во всём», «Все! Обручили!», «Очень классный маникюр», «Зачем такие мощные кольца? Тебе бы пошло одно изящное тонкое», «План Б.Взять в жены Лесю Никитюк если она борщ умеет готовить!», - пишут пользователи сети.

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