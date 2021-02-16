Телеведуча Леся Нікітюк розкрилася перед публікою з нового боку

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких вирішила "посекретничати" з фоловерами.

Так, Леся з мінімум косметики, зібраним назад волоссям і в теплій сорочці в клітку з розстебнутими верхніми гудзиками поділилася особистими спогадами. Виявляється, телеведуча володіє несподіваним талантом, про який "забула" на кілька років, але ось настав момент, коли їй захотілося його "воскресити".

"Мене накрила сьогодні ностальгія, і я згадала, як колись хотіла стати майстром з манікюру (ну, я ж не скажу вам, що хотіла робити на шиномонтажці, вірно?) Сьогодні я взяла свою косметичку і пішла купила собі купу лаків і зробила собі манікюр вперше за три роки!", - поділилася Нікітюк.

За її словами, саме три роки вона ходить в салони на манікюр, а до цього робила його собі сама. Дівчина показала результати своїх старань крупним планом.

"Шановні власники салонів, чекайте Лесю Іванівну на роботу. Це буде дуже дорого, але це буде зоряний манікюр", - говорить на кадрах горда собою ведуча.

До цього ми розповідали, як Нікітюк приголомшила пікантним фото в День святого Валентина, виставивши напоказ своє апетитне декольте. Дівчина позувала в червоній сукні, намалювавши у себе на тілі маленьке сердечко, яке відразу ж кидається в очі.

"Lady Ле in red💋 у школі мені валентинки від анонімів приходили ... думаю це був фізрук і трудовик😁", - пожартувала в підписі Леся.

Нагадаємо, Леся Нікітюк у ДТП отримала серйозну травму обличчя, кадри лякають

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк вивели з себе питаннями про "Холостячку", телеведуча розкрила карти