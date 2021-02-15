Відома українська телеведуча Леся Нікітюк знялася в зухвалій фотосесії в одній білизні
Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших українських ведучих, причому зірка не зациклюється тільки на цьому і часто бере участь в різних шоу, організувала свій невеликий магазин одягу і активно ділиться вельми інтригуючими кадрами в Instagram.
Фото високої і довгоногої блондинки часто розбурхують фанатів, тому кадр з Лесею в чорній білизні відразу ж став популярним і вже не раз з'являвся в мережі. Для фотосесії Нікітюк одягла топ з пишними рукавами, позуючи на тлі вікна. В цілому зірка продемонструвавши шанувальникам, як можна зробити ідеальне фото в білизні.
Відзначимо так, авторами модної зйомки Нікітюк став тандем фотографів-Vicoolya & Saida. Для появи перед камерою зірка одягла нижню білизну від Anabel Arto і Victoria's Secret. Ідеальна фігура Лесі в такому образі виглядала ідеально.
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Раніше Леся збудоражила шанувальників зовнішнім виглядом. Нікітюк одягла вбрання з глибоким декольте, зробивши цікавий акцент, що не вислизнуло від очей.
Телеведуча позувала, показавши себе крупним планом. З глибокого декольте визирав бюст красуні, на якому можна було помітити червоне сердечко.
"Зі святом любов моя ❤️", " Дааааа😘❤️", " Ну і лисиця🔥", "" чому фото одне? Хочу еще ... І зі святом)))", "вони досі там працюють)"," леді ін ред ❤️ круто думаю думаю ніхто нікому не підписував😢 😍", " що це за тигриця ","Леся, якраз дивилася випуск Орел і Решка, де ви з Регіною в Каліфорнії)) насміялася дуже.... ви крута!!",- написали користувачі Мережі.
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