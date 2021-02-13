Українська телеведуча Леся Нікітюк зачарувала ніжними кадрами

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк останнім часом балувала своїх шанувальників жаркими кадрами - телеведуча ділилася в Instagram відвертими фото, хвалячись стрункою фігурою і розбурхуючи уяву.

Карантин зірка проводить разом зі своїм улюбленим собакою Рафіком. А кілька годин тому вона показала, з ким засинає в ліжку.

"Її лайкають сотні тисяч, вона, можливо, майбутня "Холостячка", але саме зараз вона відкриє свою таємницю: з ким же вона спить", - зазначає Леся і переводить об'єктив камери в сторону, щоб показати хто ж лежить поруч з нею. Її сусідом по ліжку виявився Рафік-улюблений песик леді Ле.

На інших кадрах вона позує разом з Рафіком, примірявши картонні коробки. Варто відзначити, що вихованець також нерідко потрапляє в стрічку Лесі - більш того, у нього навіть є свій власний аккаунт!

Також раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк згадала, як потрапила в серйозну аварію в місті Квінстаун Нової Зеландії разом з групою програми "Орел і Решка".

Тоді на назустріч їм виїхала машина, водій намагався піти від зіткнення і машину зі знімальною командою перевернуло на бік.

"Друзі, перший раз в житті ми потрапили в аварію всією групою. Машина зараз лежить на боці. Ось, ви можете подивитися. Всі живі, все нормально. У мене, по ходу, зламаний ніс, я його не відчуваю", – говорила телеведуча на відео.

Нагадаємо, пафосна Леся Нікітюк зібралася попрацювати лопатою, але вибрала не той наряд.

Як повідомляла Politeka, невгамовна Нікітюк "подалася" в естраду, вперше показавши свій колектив.

Також Politeka писала, що Нікітюк в халаті і з чорними колами під очима налякала виглядом в елітному готелі.