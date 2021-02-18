Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в необычном образе

На фото Леся позировала в черных штанах и пиджаке на голое тело. Красотка распахнула последнее, показывая, что кроме кружевного белья, состоящего частично из черных ниточек, ничего нет. Волосы у Никитюк остались распущенными, а образ телеведущая дополнила стильными туфлями на каблуках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Леся рассказала, что это она получила брючный костюм и теперь она "деловая, слегка шальная императрица".

Во втором ролике Леся уже была с цветком руке и посчитала, что "вообще успех". На последнем видео Никитюк показала туфли под названием "собирала полгода". Красотка пожаловалась, что они очень дорогие и теперь ей придется на них смотреть еще полгода.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, ведь Леся выбросила их в сторис Инстаграм, где подобных возможностей нет.

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На видео Леся познакомила поклонников со своим другом Константином. Леся рассказала, что встретила своего друга, и ввиду того, что она не замужем, и он не женат они решили открыть совместный бизнес. Леся рассказала, что это будет ресторан "Последний шанс".

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