Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась губками и пожаловалась на невероятный голод
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк после своего довольно затяжного пребывания в родном городе Хмельницкий наконец-то вернулась в Киев. В своем Instagram Stories она неожиданно раскрыла правду о своем "зверском" аппетите и пожаловалась на бурную жизнь в столице.
Леся Никитюк пополнила свой Stories видео, снятым крупным планом. Телеведущая склонилась над камерой, позволяя рассмотреть ее лицо. В этот раз звезда предстала с минимальным количеством макияжа: брови были аккуратно подчеркнуты светло-коричневым тоном, а реснички коснулась черная тушь.
Но звезда не забыла о помаде, ведь ее сочные и пухленькие губки так и просили подчеркнуть их выразительные изгибы. Но эти губки неожиданно рассказали о некоторых деталях отсутствия Леси Никитюк в Киеве, а также раскрыли легкую раздраженность звезды насыщенной жизнью украинской столицы.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика"
Украинская девушка Бонда Куриленко посветила бюстом в слишком эффектном декольте: "Интересная поза"
Пышногрудая жена продюсера "Квартал 95" позволила себе лишнее, лифчик как ветром сдуло: "Разрешите..."
Трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
На видео Леся Никитюк рассказала, что пока она жила в Хмельницком, ее ничто не тревожило. К тому же она сытно и часто питалась и уже привыкла к размеренному ритму. Но возвращение в Киев вынудило телеведущую вспомнить о бесконечных пробках и постоянной нехватке времени даже на то, чтобы покушать.
"Вот жила я в Хмельницком полторы недели и горя не знала. И ела по пять раз в день. А тут в Киеве, в этих пробках... Первый раз салатик вон ем",- жалуется Леся Никитюк и показывает порцию салата с зеленью, который она, скорее всего, купила по дороге домой.
Но несмотря на это звезда продолжила свою речь и призвала всех украинцев, которые покупают еду на вынос, не мусорить и даже забирать пластиковые приборы с собой домой, чтобы использовать их повторно.
Напомним, Сумская, Никитюк или Ефросинина: кто скрывается под "Маской" Козы, украинцам раскрыли подробности
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк распахнула пиджак, приковав взгляды к кружевам: "Слегка шальная императрица"
Также Politeka писала, что "Холостячка" Никитюк после колечка на пальце показала своего Константина: "Мы решили..."