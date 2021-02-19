Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась губками и пожаловалась на невероятный голод

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк после своего довольно затяжного пребывания в родном городе Хмельницкий наконец-то вернулась в Киев. В своем Instagram Stories она неожиданно раскрыла правду о своем "зверском" аппетите и пожаловалась на бурную жизнь в столице.

Леся Никитюк пополнила свой Stories видео, снятым крупным планом. Телеведущая склонилась над камерой, позволяя рассмотреть ее лицо. В этот раз звезда предстала с минимальным количеством макияжа: брови были аккуратно подчеркнуты светло-коричневым тоном, а реснички коснулась черная тушь.

Но звезда не забыла о помаде, ведь ее сочные и пухленькие губки так и просили подчеркнуть их выразительные изгибы. Но эти губки неожиданно рассказали о некоторых деталях отсутствия Леси Никитюк в Киеве, а также раскрыли легкую раздраженность звезды насыщенной жизнью украинской столицы.

На видео Леся Никитюк рассказала, что пока она жила в Хмельницком, ее ничто не тревожило. К тому же она сытно и часто питалась и уже привыкла к размеренному ритму. Но возвращение в Киев вынудило телеведущую вспомнить о бесконечных пробках и постоянной нехватке времени даже на то, чтобы покушать.

"Вот жила я в Хмельницком полторы недели и горя не знала. И ела по пять раз в день. А тут в Киеве, в этих пробках... Первый раз салатик вон ем",- жалуется Леся Никитюк и показывает порцию салата с зеленью, который она, скорее всего, купила по дороге домой.

Но несмотря на это звезда продолжила свою речь и призвала всех украинцев, которые покупают еду на вынос, не мусорить и даже забирать пластиковые приборы с собой домой, чтобы использовать их повторно.

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