Популярная телеведущая Леся Никитюк показала очаровательное фото со своим "любимым"

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Леся Никитюк несколько лет назад стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес. Она полюбилась зрителям после выхода развлекательного трэвел-шоу "Орел и Решка", а теперь стала настоящей суперзвездой Нового канала и соцсети Instagram. Красотка часто радует публику яркими публикациями и новостями в своем микроблоге.

Так, недавно Леся опубликовала в соцсети очаровательный кадр, на котором появилась со своим песиком Рафиком. Ранее звезда рассказывала, что называет любимца своим меценатом, так как он уже начал зарабатывать для нее деньги, очевидно, на рекламе и съемках. На фотографии Никитюк запечатлена в темной комнате, в которую попадает немного солнца, освещая обнаженные части тела звезды.

Как видно, перед камерой красотка появилась в сером костюмчике, который состоит из коротких шортиков и укороченного пиджака. Этот наряд оголил стройные ножки и плоский животик звезды. Волосы Леси распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж. Она очаровано смотрит на свою собаку, которая, пригревшись на солнышке, задремала.

В подписи к фотографии Никитюк написала: "Доброе утро! Кто дремлет как Рафик?". Фолловеры не прошли мимо и принялись активно обсуждать снимок, засыпая Лесю и ее любимца комплиментами в комментариях к фото. "На этом фото всё прекрасно", "Красотка", "Он очень тяжело работает. Ему нужно 24/7 защищать такую красивую хозяйку, чтобы ее не украли", "Красотка и красавчик", "Он балдеет от солнышка", - пишут пользователи.

Напомним, Леся Никитюк распахнула пиджак, приковав взгляды к кружевам: "Слегка шальная императрица".

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