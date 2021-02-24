Телеведущая Леся Никитюк взбудоражила Сеть необычным образом и интересным вопросом

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое фото, на котором позировала в костюме из латекса с роскошной прической.

Так, Леся находилась, судя по всему, в гримерке, делая селфи напротив зеркала. На телеведущей был корсет, штаны на резинке и курточка, которую та приспустила на плечи ради фото, - все синего оттенка с металлическим отливом.

Никитюк выпрямила локоны, украсив прическу несколькими тоними косичками.

"У меня очень скромный вопрос и я пошла... В какой программе я была в этом образе? 👇🏻👇🏻👇🏻", - спросила Леся у публики.

Заинтригованные пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие предположили, что этот снимок Никитюк каким-то образом связан с проектом "Холостячка" (осенью этого года должен выйти второй сезон). И даже если это не так, поклонники позвали Лесю все же поучаствовать в этом шоу - мол, тогда бы смотрели с удовольствием.

"мамадарагая 🤩😄"

"🎶 Це Рок-дива! 🔥"

"На отборе мужичков на будущую "Холостячку" 🤣🙏"

"Наверно "Липсинг батл", но хочется чтобы "Холостячка"

"Шоу одинокого холостяка с Богданом Бенюком?"

"Холостячка?😂" - "А чего, в шоу Холостячка поржали бы от души с Лесиного юмора. А то это шоу какое-то тупое и сухое"

Ранее мы рассказывали, Никитюк ошеломила заспанным видом в белой майке-алкоголичке. Девушка позировала в постели с закрытыми глазами, прикрыв часть лица рукой.

"Проспала...", - подписала фото Леся. Примечательно, что встать с кровати она не успела, а вот сделать селфи - пожалуйста.

Напомним, что бесцеремонная Никитюк в халате показала свой "агрегат" для похудения: "Буду драить ягодицы...".

Также Politeka писала, что распаренная и раздетая Никитюк измазалась в водорослях, показав главное достоинство: "Сейчас поддадим жарку!".