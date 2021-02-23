Телеведущая Леся Никитюк выставила любопытное фото в постели

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в необычных образах.

Так, на первом кадре сонная Леся с закрытыми глазами позировала в своей постели, делая селфи. Девушка показала, как выглядит по утрам, естественно, без макияжа и прически. На ней была белая майка-алкоголичка и вот, что примечательно, совсем не наблюдалось нижнего белья.

На следующем кадре Никитюк позировала уже в лифте. Телеведущая обескуражила слегка неряшливым внешним видом. На ней была туника молочного оттенка, состоящая из нескольких слоев, и легкая курточка горичиного цвета, а также толстые колготки и высокие сапожки.

Ранее мы рассказывали, что Леся рассказала и, главное, показала, как борется с целлюлитом. Оказывается, девушка раз в неделю старается посещать различные бани (турецкую, японскую и т.д.), после которых проходит специальную процедуру. Стройная Никитюк засняла "агрегат", используя который надеется к лету обзавестить еще более идеальными формами.

Телеведущая предстала в кадре в белом халате, со слегка взъерошенной прической и минимумом косметики. По ее словам, она старается держать в тонусе свое тело, а поэтому активно растирается льдом, вдоволь попарившись, и использует щетку для сухого массажа.

"Буду драить свои ягодицы, чтобы в них не было ни грамма целлюлита", - заявила Леся.

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