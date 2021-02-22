Телеведущая Леся Никитюк раскрыла свой секрет похудения и приведения кожи в порядок

Не так давно, отвечая на вопросы поклонников в Стори, телеведущая рассказала: ей очень повезло с обменом веществ и она набирает из лишних кг только три килограмма максимум. И те артистка с легкостью сбрасывает за пару дней интервального голодания.

Недавно телеведущая решила показать, как приводит кожу в порядок и поддерживает ее упругость, чтобы она не провисала и у нее не было целлюлита.

«Так, я сделала скраб, почистила кожу… И теперь вот уже в финской бане. Ух, сейчас дадим жарка! Те, кто делают скраб после того, как выйти из бани, ну я не знаю. Я делаю по-другому. Люблю заходить сюда с ощущением того, что кожа скрипит. Теперь растирание льдом и так несколько раз. А на финал моего релакса – обертывание водорослями. Ох точно буду, как новая копейка!», - рассказала Леся о том, как приводит кожу в порядок.

Причем немногим ранее сама девушка объявила о том, что идет "бороться с целлюлитом".

"Иду сейчас в баню, на растирание льдом... Я максимально хочу держать свое тело в тонусе, поэтому раз в неделю, вы видели, я хожу и в японские чаны, а сейчас буду в хамаме. И буду растирать полностью свое тело льдом, а затем этой щеткой буду драить свои ягодицы, чтобы в них не было ни грамма целлюлита", - заявила Леся, показав "агрегат".

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