Известная украинская телеведущая Леся Никитюк посветила своим достоинством

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором предстала в весьма эффектном образе. На Лесе красовался блестящий корсет, который подчеркнул ее аппетитную грудь. Корсет был дополнен объемными рукавами, которые придавали образу оригинальности.

Судя по виду, Никитюк была в парике, или ей нарастили волосы ради выступления. Волосы были белыми и прямыми, а вверху красовалось несколько маленьких косичек.

Внизу у Леси были надеты блестящие штаны на резинке, которые она спустила, засветив резинки от трусиков и часть молодого упругого тела. Телезвезда позировала в гримерке, снимая себя на камеру.

«У меня очень скромный вопрос и я пошла...В какой программе я была в этом образе?», - спросила Леся у своих поклонников.

В комментариях фаны стали вспоминать, где Леся появлялась в таком образе. Также телеведущей оставили несколько приятных комплиментов.

«Холостячка?», «Это что Дейнерис из «Игры престолов?», «Мне предыдущий образ очень зашел», «Инопланетная красавица», «Какие роскошные волосы», «Вау! Новый год продолжается?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что бесцеремонная Никитюк в халате показала свой "агрегат" для похудения: "Буду драить ягодицы...".

Как сообщала Politeka, Никитюк обескуражила видом в майке-алкоголичке, такой Лесю еще не видели: "Проспала...".

Также Politeka писала, что распаренная и раздетая Никитюк измазалась в водорослях, показав главное достоинство: "Сейчас поддадим жарку!".