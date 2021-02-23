Известная украинская телеведущая Леся Никитюк посветила своим достоинством
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором предстала в весьма эффектном образе. На Лесе красовался блестящий корсет, который подчеркнул ее аппетитную грудь. Корсет был дополнен объемными рукавами, которые придавали образу оригинальности.
Судя по виду, Никитюк была в парике, или ей нарастили волосы ради выступления. Волосы были белыми и прямыми, а вверху красовалось несколько маленьких косичек.
Внизу у Леси были надеты блестящие штаны на резинке, которые она спустила, засветив резинки от трусиков и часть молодого упругого тела. Телезвезда позировала в гримерке, снимая себя на камеру.
«У меня очень скромный вопрос и я пошла...В какой программе я была в этом образе?», - спросила Леся у своих поклонников.
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В комментариях фаны стали вспоминать, где Леся появлялась в таком образе. Также телеведущей оставили несколько приятных комплиментов.
«Холостячка?», «Это что Дейнерис из «Игры престолов?», «Мне предыдущий образ очень зашел», «Инопланетная красавица», «Какие роскошные волосы», «Вау! Новый год продолжается?», - пишут пользователи сети.
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