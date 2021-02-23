Телеведуча Леся Нікітюк виставила цікаве фото в ліжку
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в незвичайних образах.
Так, на першому кадрі сонна Леся з закритими очима позувала в своєму ліжку, роблячи селфі. Дівчина показала, як виглядає вранці, зрозуміло, що без макіяжу та зачіски. На ній була біла майка-алкоголічка і ось, що примітно, зовсім не спостерігалося нижньої білизни.
На наступному кадрі Нікітюк позувала вже в ліфті. Телеведуча приголомшила злегка неохайним зовнішнім виглядом. На ній була туніка молочного відтінку, що складається з декількох шарів, і легка курточка горичиного кольору, а також товсті колготки й високі чобітки.
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Раніше ми розповідали, що Леся розповіла і, головне, показала, як бореться з целюлітом. Виявляється, дівчина раз на тиждень намагається відвідувати різні лазні (турецьку, японську і т.д.), після яких проходить спеціальну процедуру. Струнка Нікітюк зняла "агрегат", використовуючи який сподівається до літа обзавестися ще більш ідеальними формами.
Телеведуча постала в кадрі в білому халаті, зі злегка скуйовдженою зачіскою та мінімумом косметики. За її словами, вона намагається тримати в тонусі своє тіло, а тому активно розтирається льодом, коли вдосталь попариться, і використовує щітку для сухого масажу.
"Буду драїти свої сідниці, щоб в них не було ні грама целюліту", - заявила Леся.
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