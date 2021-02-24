Телеведущая Леся Никитюк решилась на смелый эксперимент ради участия в новом шоу
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм нового шоу пародий «Липсинк батл» появилось видео с Лесей Никитюк, которая пела известный хит, сидя в машине. Леся отметила, что решила принять участие в шоу «Липсинк батл». Кроме этого, она решила подставить своих звездных знакомых, пригласив в проект Влада Яму и Ольгу Фреймут.
«Я приняла вызов и передаю его Владику Яме и Ольге Фреймут, чтобы не скучала», - отметила довольная Никитюк.
«Следующей участницей сенсационного шоу #липсинкбатл становится Леся Никитюк. Звезда приняла #lipsyncbattle_challenge и передала эстафету @vladyama_official и @freimutolia. Как думаете в каком образе предстанет @lesia_nikituk на грандиозном шоу?», - подписали видео авторы аккаунта.
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В комментариях поклонники шоу стали гадать, кого из звезд сможет спародировать Никитюк.
«Это будет нечто», «В образе Поляковой», «Бритни Спирс возможно», «Интересно узнать», «Может Уитни Хьюстон», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк поделилась кадрами во время посещения СПА-салона. Телеведущая решила показать, как приводит кожу в порядок и поддерживает ее упругость, чтобы она не провисала, и у нее не было целлюлита.
Напомним, что бесцеремонная Никитюк в халате показала свой "агрегат" для похудения: "Буду драить ягодицы...".
Как сообщала Politeka, заводная Никитюк в пикантном корсете спустила штаны, засветив кое-что интересное: «Инопланетная красавица».
Также Politeka писала, что Никитюк обескуражила видом в майке-алкоголичке, такой Лесю еще не видели: "Проспала...".