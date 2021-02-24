Телеведущая Леся Никитюк решилась на смелый эксперимент ради участия в новом шоу

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм нового шоу пародий «Липсинк батл» появилось видео с Лесей Никитюк, которая пела известный хит, сидя в машине. Леся отметила, что решила принять участие в шоу «Липсинк батл». Кроме этого, она решила подставить своих звездных знакомых, пригласив в проект Влада Яму и Ольгу Фреймут.

«Я приняла вызов и передаю его Владику Яме и Ольге Фреймут, чтобы не скучала», - отметила довольная Никитюк.

«Следующей участницей сенсационного шоу #липсинкбатл становится Леся Никитюк. Звезда приняла #lipsyncbattle_challenge и передала эстафету @vladyama_official и @freimutolia. Как думаете в каком образе предстанет @lesia_nikituk на грандиозном шоу?», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу стали гадать, кого из звезд сможет спародировать Никитюк.

«Это будет нечто», «В образе Поляковой», «Бритни Спирс возможно», «Интересно узнать», «Может Уитни Хьюстон», - пишут пользователи сети.

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