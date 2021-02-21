Телеведуча Леся Нікітюк на власному прикладі показала, як домогтися стрункості

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких поділилася секретом ідеальних форм.

Леся постала в білому халаті, зі злегка скуйовдженою зачіскою і мінімумом косметики. Дівчина оголосила про те, що йде "боротися з целюлітом".

"Йду зараз в баню, на розтирання льодом... Я максимально хочу тримати своє тіло в тонусі, тому раз на тиждень, ви бачили, я ходжу і в японські чани, а зараз буду в хамамі. І буду розтирати повністю своє тіло льодом, а потім цією щіткою буду драїти свої сідниці, щоб в них не було ні грама целюліту", - заявила Леся, показавши "агрегат".

Варто відзначити, масаж натуральною щіткою по сухому тілу - давно відомий метод для позбавлення від "апельсинової кірки". Цей масаж покращує мікроциркуляцію крові, забезпечує її приплив до проблемних місць і полегшує розщеплення клітин, з яких в основному складається жирова тканина, надаючи дренажний ефект.

Ось так Леся і розсекретила, чому виглядає цілий рік підтягнутою і бадьорою.

Раніше ми розповідали, Нікітюк, яка гостювала нещодавно у своєму рідному Хмельницькому, після повернення до Києва несподівано видала порцію "фе" про життя в столиці.

"Ось жила я в Хмельницькому півтора тижні і горя не знала. І їла по п'ять разів на день. А тут в Києві, в цих пробках... Перший раз салатик ось їм", - поскаржилася Леся на завантаженість, що навіть поїсти ніколи.

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