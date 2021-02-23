Відома українська телеведуча Леся Нікітюк посвітила своєю гідністю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому постала в досить ефектному образі. На Лесі красувався блискучий корсет, який підкреслив її апетитні груди. Корсет був доповнений об'ємними рукавами, які надавали образу оригінальності.

Судячи з вигляду, Нікітюк була в перуці, або їй наростили волосся заради виступу. Волосся було білим і прямим, а вгорі красувалося кілька маленьких кісок.

Внизу у Лесі були надіті блискучі штани на гумці, які вона спустила, засвітивши гумки від трусиків і частину молодого пружного тіла. Телезірка позувала в гримерці, знімаючи себе на камеру.

"У мене дуже скромне питання і я пішла...В якій програмі я була в цьому образі?",- запитала Леся у своїх шанувальників.

У коментарях фани стали згадувати, де Леся з'являлася в такому образі. Також телеведучій залишили кілька приємних компліментів.

"Холостячка?", "Це що Дейнеріс з "Гри престолів?", "Мені попередній образ дуже зайшов", "інопланетна красуня", "яке розкішне волосся", "Вау! Новий рік триває?",- пишуть користувачі Мережі.

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