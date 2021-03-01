Ну и насмеялись все

Леся Никитюк резко стала Гулливером в гримерной перед съемками

Как сообщает Politeka.net, у себя в сторис на Инстаграм известная телеведущая Леся Никитюк показала гримерную, в которой были визажисты очень маленького роста (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца). Такой эффект получился из-за фильтра, который использовала юмористка для съемок своего видео.

Сперва Леся также показала свою гримерку, девушка рассказала, что сегодня в студии канала "1+1" проходят съемки фееричного шоу "Липсинк батл", где Леся также принимает участие.

В кадре Леся в своей леопардовой рубашке нараспашку и черном топике, она показала "фей и чародеек" шоу "Липсинк батл".

"Они сегодня будут с артистов делать артистов", - заявила Никитюк.

Леся покрутила камерой, показывая маленькие фигуры вижазистов. Одна девушка прижалась к Лесе, и на видео она казалась совершенно малюсенькой.

"Оля, Оля, просел шоу-бизнес, но не на столько же!", - шутила дальше Леся. После чего Леся изменила голос и сказала, "Моя зайка, буде мене красить зараз. Смотрите, какой мой пупсик маленький, моя хальося…"

В ходе видео подружка Леси Оля просто "умирала" со смеху, впрочем, как и другие участницы видео.

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