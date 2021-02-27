Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впечатлила поклонников новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала селфи, наделав шуму в сети. На фото Леся позировала с пышной шевелюрой. Судя по всему, на голове у звезды был парик. Лицо телеведущей выглядело превосходно. Идеальный тон кожи, яркие глаза и соблазнительные губы придали фото особой пикантности.

«Сегодня пробовалась на роль жены Чубаки «Звездные войны 2021». Как думаете меня возьмут? Или снова Полякову», - подписала фото звезда.

Кардинальная смена имиджа взбудоражила поклонников Леси. Они стали гадать, зачем звезда так преобразилась.

«В начале, не в обиду, подумал, Полякова примеряет новый имидж для очередного шоу)) но потом присмотрелся и... круто», «Хюрем султан?», «Львенок», «Бейонсе?», «Мама Чубаки оценит такую невестку», «Очень красивая», «Прекрасно выглядишь», «Для Чубаки ты слишком хороша!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк предстала в необычном образе. Красотка примеряла белый парик и блестящий корсет, который подчеркнул ее аппетитную грудь. Внизу у телеведущей были надеты блестящие штаны на резинке, которые она спустила, засветив трусики и часть молодого упругого тела.

Напомним, что Никитюк обескуражила видом в майке-алкоголичке, такой Лесю еще не видели: "Проспала...".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк собралась замуж и обратилась к будущей свекрови: "Ваш сын будет…".

Также Politeka писала, что неугомонная Никитюк в крохотных шортиках раскорячилась прямо на полу: "Сейчас будем до утра...".