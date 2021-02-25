Телеведуча Леся Нікітюк збентежила новою витівкою

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала серію свіжих "сторіз" в Instagram, на яких постала в спокусливому образі.

Так, Нікітюк позувала в своєму передпокої, розкорячившись прямо на підлозі. На ній був смарагдовий костюм, що складається з піджака та зухвалих шортиків, які ледь прикривали її "п'яту точку". Невгамовна Леся розпласталася, витягнувши вперед "нескінченні" ніжки в чорних колготках та шкіряних чобітках.

"Вечір в хату...", - так підписала кадр зірка.

У зухвалому вигляді телеведуча зібралася на "гулянку" зі своєю подружкою. Нікітюк спочатку вирішила заінтригувати публіку й не розкривати її ім'я, а тільки показала її руку з татуюваннями, запропонувавши вгадати.

"Чиї ці тату? Вікторії Бекхем, Еліни Світоліної або Роналдіньо?", - запитала Леся.

На наступних кадрах вона розкрила інтригу.

"Друзі, ну, звичайно, як ви не вгадали? Це Вікторія Бекхем!,- заявила красуня. - Жартую! Це Еліна Світоліна, моя курочка, моя рибочка... приїхала. Зараз ми йдемо брати ракетки і будемо до ранку грати в теніс".

Дівчата обіймалися та посміхалися на камеру. Судячи з музики і шуму на задньому тлі, вони весело проводили час в одному з розважальних закладів.

Раніше ми розповідали, як Леся здивувала виглядом в костюмі з латексу, що складається з пікантного корсета і штанів на гумці. Дівчина запропонувала користувачам вгадати, в якому шоу вона з'явилася в цьому образі. Публіка здивувала реакцією, записавши Лесю в наступні "Холостячки".

"На відборі мужичків на майбутню "Холостячку"🤣 🙏", - прокоментував один з шанувальників.

Нагадаємо, що безцеремонна Нікітюк в халаті показала свій "агрегат" для схуднення: "буду драїти сідниці...".

Також Politeka писала, що розпарена і роздягнена Нікітюк вимазалася у водоростях, показавши головне достоїнство: "зараз піддамо жарку!".