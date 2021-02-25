Популярна телеведуча Леся Нікітюк повеселила фанатів кумедним відеозверненням до майбутньої свекрухи

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча і улюблениця публіки Леся Нікітюк вже давно підкорила не тільки Новий канал, а й український сегмент Instagram. Завзятій красуні вдалося зібрати в своєму мікроблозі понад 3,5 мільйона передплатників, яких вона тепер часто радує яскравими фото і веселими жартами.

Так, нещодавно Леся опублікувала у своїх сторіс кумедні відео, на яких звертається до своєї майбутньої свекрухи. У першому ролику телезірка демонструє апетитний салат, в якому багато зелені червона риба, перепелині яйця і помідори. За словами Нікітюк, цей кулінарний шедевр вона готувала близько п'яти годин. "Присвячується майбутній свекрухи. Шановна майбутня свекруха, ваш син буде цілувати Вам руки за те, що ви відпустили його одружитися на такий, як я. тому що такі салати я буду готувати йому кожен день. Якихось п'ять годин...", - каже Леся у своєму відео.

У другому ролику вона вже показала себе, але продовжила звертатися до майбутньої свекрухи, як ніби дійсно ось-ось зібралася заміж. Перед камерою Нікітюк з'явилася в кокетливій Білій кофтині з мереживною оборкою, її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж. "Якщо ви, шановна майбутня свекруха, скажете, що невістка дуже довго готує салат, то я вам хочу сказати, що ваш син все одно його дочекається. Тому що у мене в холодильнику завжди знайдеться 150 грамів горілочки", - підсумувала Леся.

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