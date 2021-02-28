Леся Никитюк удивила соблазнительным леопардовым нарядом дома, а ноги-то какие
Как сообщает Politeka.net известная телеведущая Леся Никитюк, которая обожает "проживать" свою жизнь в Инстаграм, показала свое неидеальное утро с идеальным результатом. Видео девушка разместила в сторис. Стоит сказать, что на страничку Леси подписано более 3, 6 миллионов читателей.
Леся пожаловалась, что не может рано просыпаться, и едва ку обеду продирает глаза. После чего девушка показала все свои утренние процедуры, вплоть до массажа антицеллюлитной щеткой, которую назвала "сумашедшей".
А напоследок удивительная телеведущая показала результат своих мытарств, и приведенный лук в идеальный порядок.
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Девушка сидела в рубашке с леопардовым принтом, засветив гладенькие ножки. Она заявила:
"Все, я уже как новая копейка. Всем яркого выходного дня!"
При этом Леся выбрала чудесный фильтр, который подчеркивает ее хорошее настроение.
Внимательному зрителю, кроме идеальных ножек в глаз попал черный бюстик телеведущей, сдерживающий спелые ягодки знаменитости под плотной тканью.
Кроме того Леся разместила кадры, которые запостила в TikTok, на которых сводит глаза в одну точку. Забавное видео наверняка понравится тиктокерам, среди которых много молодой публики.
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