Леся Никитюк удивила соблазнительным леопардовым нарядом дома, а ноги-то какие

Как сообщает Politeka.net известная телеведущая Леся Никитюк, которая обожает "проживать" свою жизнь в Инстаграм, показала свое неидеальное утро с идеальным результатом. Видео девушка разместила в сторис. Стоит сказать, что на страничку Леси подписано более 3, 6 миллионов читателей.

Леся пожаловалась, что не может рано просыпаться, и едва ку обеду продирает глаза. После чего девушка показала все свои утренние процедуры, вплоть до массажа антицеллюлитной щеткой, которую назвала "сумашедшей".

А напоследок удивительная телеведущая показала результат своих мытарств, и приведенный лук в идеальный порядок.

Девушка сидела в рубашке с леопардовым принтом, засветив гладенькие ножки. Она заявила:

"Все, я уже как новая копейка. Всем яркого выходного дня!"

При этом Леся выбрала чудесный фильтр, который подчеркивает ее хорошее настроение.

Внимательному зрителю, кроме идеальных ножек в глаз попал черный бюстик телеведущей, сдерживающий спелые ягодки знаменитости под плотной тканью.

Кроме того Леся разместила кадры, которые запостила в TikTok, на которых сводит глаза в одну точку. Забавное видео наверняка понравится тиктокерам, среди которых много молодой публики.

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