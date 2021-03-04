Легендарная, мегапопулярная и самая веселая группа DZIDZIO распалась, что произошло

Как сообщает Politeka.net, в интервью программы ЖВЛ бывшие участники легендарной группы DZIDZIO рассказали, что послужило причиной распада (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Участники группы рассказали, что после того, как к группе пришла слава, а случилось это в 2012 году, парням и в голову не приходило, что что-то пойдет не так. Однако после того, как первый продюсер группы, не кто иной, как Скрябин, Андрей Кузьменко, погиб, начались разногласия.

В результате первым покинул группу Олег Турко, он выступал под сценическим именем Лесик. По его словам, в группе было три собственника, по 25% имели Михаил Хома и он, а 50% бизнесмен продюсер группы Андрей Безух. В один "прекрасный" момент, Олег говорит, что Михаил Хома и Андрей Безух решили избавиться от третьего компаньона, и "уволили" его из группы.

Тогда в отместку Олег создал похожую группу и сыграл несколько концертов в Ивано-Франковске, за что поплатился судами и санкциями о нарушении авторского права.

По словам Хомы, Олегу предлагали адекватные условия, чтобы выйти из состава, но они так и не нашли общий язык.

Через несколько лет из группы ушел еще один музыкант, Юлик – под таким псевдо выступал Назарий Гук, который в 2017 году без шума покинул группу и теперь создает аранжировку для украинских музыкантов.

Так DZIDZIO остался сам, теперь он радует украинцев под своим настоящим именем Михаил Хома.

В 2020 году Михаил исполнил гимн Украины и молитву за Украину. Также Михаил пообещал, что удивит украинцев в 2021 году.

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