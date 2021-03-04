Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава), которая является женой Михаила Хомы (DZIDZIO), показала себя в свежем образе

На фото Ярослава показалась в кофточке и кожаной юбке. Звезда была на студии, позируя у стола, и поправляла свои роскошные волосы. Красотка частично засветила животик и безупречные ножки, что сделало снимок чуть более пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А как в твоей семье заведено обращаться к старшим?", - подписала кадры Ярослава в Инстаграм.

Хома также добавила два варианта ответа, среди которых предстояло выбрать фанатам.

Интересно, что за вариант "На вы" проголосовали 52% украинцев, а за вариант "На ты" - 48%.



Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Ангел во плоти, невозможно оторвать взгляд".

Стоит добавить, что Ярослава не так давно начала карьеру под псевдонимом SLAVIA. Михаил не оценил образ, который создала жена. Но женщина продолжает творить, демонстрируя соблазнительные фото и видео.

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У себя в Инстаграм звезда опубликовала яркое весеннее фото, на котором предстала в розовом платье из латекса. Девушка распустила свои невероятно красивые пышные волосы и удобно устроилась среди цветов. Выглядела она просто превосходно.

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