Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава) , жена Михаила Хомы (DZIDZIO), показала себя

На фото красотка позировала в наряде с декольте. Красотка развернулась боком, а волосы оставила распущенными. Ярослава повернулась лицом к камере, хвастаясь молодой красотой. Кадр получился очень нежным и увлекательным. Стоит отметить, что фото было сделано примерно в 2007 году, за шесть лет до свадьбы с Михаилом Хомой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня в этой девочки День рождения. Она повзрослела на 14 лет. Я бы пожелала девочке, что на фото, себе прежний, больше любить себя. Я люблю эту девочку. Приветствуйте, мне будет приятно.

P.S. Я сегодня написала новую песню, на одном дыхании ... Ко мне пришла Муза ... это произошло так быстро ... Ну, привет, мой новый Год", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Поздравляю Слава. Будь счастлива", "Поздравляю. Творческого вдохновения и невиданных высот", "Поздравляю с днем рождения. Всех благ", "С новым годом. Пусть следующий оборот вокруг солнца будет не менее вдохновенным", "Поздравляю! Будьте счастливы и любимы! Пусть вас не покидает муза и вдохновляет любовь!".

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У себя в Инстаграм красотка призналась, что совсем скоро выпустит новую песню. Девушка только недавно вернулась с отдыха в Доминиканской Республике и сразу же принялась за работу.

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