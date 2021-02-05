Супруга DZIDZIO, певица SLAVIA, разгорячила публику страстным образом
Как передает Politeka.net, Ярослава (настоящее имя артистки) опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, покорив невероятной чувственностью.
На черно-белом кадре девушка показала лицо и зону декольте крупным планом. Чтобы добиться более соблазнительного эффекта, Ярослава намочила волосы и лицо (у нее даже немного поплыла тушь), а также сбрызнула водой грудь и шею. Получилось необычно, страстно и атмосрферно. С шаловливым взглядом и легкой улыбкой SLAVIA посмотрела прямо в камеру.
В подписи певица поделилась радостной новостью: "Скоро презентация новой песни 🔥🔥🔥". А также процитировала несколько строк:
"Глаза твои серые - серые
Как серые - серые дни
Но серые дни печальные
А глаза серые неземные
Глаза твои серые - серые
Как серые - серые дни
50 оттенков серого
В глазах на глубине"
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Ранее в одном из интервью Ярослава откровенно рассказала, почему так долго была в тени мужа и только совсем недавно решилась строить собственную карьеру в шоу-бизнесе.
"Скорее, это начало выхода на широкую публику. Сколько себя помню, я всегда мечтала петь. Почему именно сейчас вышла из тени мужа? Знаете, в один момент я поняла, что нельзя предавать свои мечты. Я должна писать песни и петь, потому что иначе не могу – без музыки я не я", - делилась SLAVIA.
Напомним, что Ярослава Хома показала, с чего начиналась карьера ее звездного мужа, эксклюзивные кадры: «Спасибо Виктору Павлику…».
Также Politeka писала, что Ярослава Хома в красном купальнике пошалила на пляже вдали от мужа: "У меня тут есть...".
А еще Politeka сообщала, что Ярослава Хома показала, как выглядел муж без знаменитой бороды в начале карьеры: «10 лет назад…».