Супруга DZIDZIO, певица SLAVIA, разгорячила публику страстным образом

Как передает Politeka.net, Ярослава (настоящее имя артистки) опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, покорив невероятной чувственностью.

На черно-белом кадре девушка показала лицо и зону декольте крупным планом. Чтобы добиться более соблазнительного эффекта, Ярослава намочила волосы и лицо (у нее даже немного поплыла тушь), а также сбрызнула водой грудь и шею. Получилось необычно, страстно и атмосрферно. С шаловливым взглядом и легкой улыбкой SLAVIA посмотрела прямо в камеру.

В подписи певица поделилась радостной новостью: "Скоро презентация новой песни 🔥🔥🔥". А также процитировала несколько строк:

"Глаза твои серые - серые

Как серые - серые дни

Но серые дни печальные

А глаза серые неземные

Глаза твои серые - серые

Как серые - серые дни

50 оттенков серого

В глазах на глубине"

Пользователи с восторгом кинулись обсуждать увиденное: "Вау!💥"; "Девушка с обложки глянца 💜😘🌺"; "Такая горячая красотка .... ❤️👌"; "Шикарная девушка с игривой улыбкой!"

Ранее в одном из интервью Ярослава откровенно рассказала, почему так долго была в тени мужа и только совсем недавно решилась строить собственную карьеру в шоу-бизнесе.

"Скорее, это начало выхода на широкую публику. Сколько себя помню, я всегда мечтала петь. Почему именно сейчас вышла из тени мужа? Знаете, в один момент я поняла, что нельзя предавать свои мечты. Я должна писать песни и петь, потому что иначе не могу – без музыки я не я", - делилась SLAVIA.

Напомним, что Ярослава Хома показала, с чего начиналась карьера ее звездного мужа, эксклюзивные кадры: «Спасибо Виктору Павлику…».

Также Politeka писала, что Ярослава Хома в красном купальнике пошалила на пляже вдали от мужа: "У меня тут есть...".

А еще Politeka сообщала, что Ярослава Хома показала, как выглядел муж без знаменитой бороды в начале карьеры: «10 лет назад…».