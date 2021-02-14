Известная украинская певица SLAVIA, жена DZIDZIO, показала себя в пикантном образе

На кадрах Ярослава, так зовут певицу, показалась в черной футболке. У красотки был влажное тело, SLAVIA запрокинула голову, а глаза закрыла от удовольствия. Звезда совсем не смущалась своего пикантного образа, поэтому кадры получились очень загорающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем всех влюбленных. Любовь - это основной инстинкт, на котором базируется человечество", - написала звезда под кадрами.

"50 оттенков - песня об эротических фантазиях, пикантных желаниях и сексуальных играх. О том, как лучше разукрасить серые будни со своими любимыми. Поделитесь с тем/той, кого любишь", - дополнила публикацию жена DZIDZIO.

Фанаты посмотрели ролик почти тысячу раз и написали комментарии:

"Люблю", "Огонь", "Тембр голоса".

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Красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото в красном купальнике-боди, который подчеркнул изгибы ее стройной фигуры. SLAVIA забралась на мачту надувного судна, которое оставили у пальм на пляже, и сверкнула счастливой улыбкой.

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